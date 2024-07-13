«Потеряют большие деньги»: кто больше пострадает от экономической войны КНР и ЕС

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Thomas Trutschel

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Камнем преткновения между Пекином и Брюсселем стали китайские электромобили, которые начали доминировать на европейском рынке.

Экономическая война c Евросоюзом (ЕС) может нанести ущерб Китаю. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Он пояснил, что рынок ЕС — достаточно крупный для Китая, и его утрата грозит Пекину потерей «очень больших денег».

Ордов напомнил, что камнем преткновения между КНР и ЕС стали китайские электромобили, которые начали доминировать на европейском рынке. Причем связано это с экологической повесткой, которую европейцы сами инициировали у себя.

В рамках полного отказа от углеводородов к 2050 году ЕС начал снижать объемы производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, и в этот же момент на европейский рынок вышел Китай с его более доступными электромобилями, пояснил эксперт.

«Не найдя технологических рычагов, которые могли бы позволить им (европейцам — Прим. ред.) конкурировать с Китаем, все плюнули на привычные рыночные инструменты и решили использовать санкции, то есть заградительные меры и пошлины», — заключил Ордов.

В ЕС ранее была создана специальная комиссия по изучению ценообразования электрокаров, поставляемых из Китая. Европейцев обеспокоило, что китайские бренды продают машины по цене на 20% ниже европейских и отбирают рынок у некогда популярных немецких брендов.

Еврочиновники заподозрили, что низкая стоимость китайских электромобилей обеспечивается огромными субсидиями со стороны правительства КНР. Чтобы защитить европейские автоконцерны, в ЕС задумали искусственно поднять цены на китайские электромобили.

В свою очередь, Китай заявил, что будет отстаивать законные права своих автопроизводителей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, получится ли у европейцев сократить экономические связи с Китаем.