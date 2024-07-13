Родилась «беременная»: в голове годовалой девочки нашли эмбрион ее сестры
В голове годовалой девочки нашли неразвитый эмбрион ее сестры-близнеца
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Малышка родилась с непропорционально большой головой, но врачи сначала не придали этому значения.
В Китае в голове годовалой девочки врачи обнаружили несформировавшийся эмбрион ее сестры-близнеца. Об пишет издание Daily Mail.
Сообщается, что медики заметили в черепе будущего ребенка аномалию еще на последних месяцах беременности. В итоге девочка родилась с непропорционально большой головой путем кесарева сечения. Тогда китайские медики решили не придавать этому значения.
Все изменилось через год, когда мать пожаловалась на обилие проблем с моторикой ребенка — девочка не могла долго стоять и поднимать голову. Врачи обнаружили в черепе малышки опухоль диаметром 13 сантиметров, где также были видны костные образования.
В результате хирургической операции медики вырезали это образование. Оказалось, что в голове девочки был зародыш ребенка, причем у него успели сформироваться отдельные фрагменты волос и костей.
Отмечается, что история закончилась для годовалой малышки трагично — она не смогла пережить операцию.
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