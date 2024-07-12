Место преступления: опубликовано видео из квартиры, где жил убитый в Перми мальчик

Фото, видео: Telegram / СУ СК России по Пермскому краю / su_skr59; 5-tv.ru

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Следователи считают, что с восьмилетним ребенком расправились именно дома.

Сотрудники Следственного комитета осмотрели квартиру, где проживал мальчик, тело которого обнаружили в чемодане в центре Перми. Видео осмотра опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Судя по кадрам, ребенок воспитывался в нормальных условиях, признаков асоциального образа жизни семьи на видео не просматривается. При этом, по версии следствия, именно в этой квартире было совершено жестокое убийство мальчика.

Жуткое сообщение ранее в этот день поступило из Перми: в самом центре города, возле одного из мест сбора бытовых отходов, нашли чемодан с телом восьмилетнего мальчика внутри.

На шее ребенка обнаружили следы от удушения и ножевую рану. По факту смерти мальчика СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии».

Сотрудники ведомства сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Пока известно, что убитый ребенок был из благополучной семьи, в которой воспитываются еще два мальчика и девочка. Отец детей работает в строительной фирме, мать — домохозяйка. Соседи характеризуют семью как «полноценную и хорошую».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пермском крае погиб 14-летний подросток, сбежавший с друзьями из детского лагеря.