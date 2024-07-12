Мэр рассказал о включении в программу реновации на западе столицы 548 домов

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По словам градоначальника, сейчас 48 жилых комплексов находятся в стадии проектирования и строительства.

На западе Москвы в программу реновации включено 548 домов. В них проживают около 104 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем Telegram он отметил, что в эксплуатацию ввели и передали под заселение 37 новостроек. Новые квартиры получили уже порядка 7,5 тыс. семей, добавил мэр.

По словам градоначальника, сейчас 48 жилых комплексов находятся в стадии проектирования и строительства.

Мэр также рассказал о развитии социальной инфраструктуры на западе города. Например, в районе Проспект Вернадского ввели в эксплуатацию травматолого-ортопедический корпус ГКБ №31 им. академика Г.М. Савельевой.

Тем временем в районе Филёвский Парк заканчивают возведение школы на 375 мест, а на территории нового квартала в Рублево-Архангельском идет строительство детского сада на 350 мест. Здесь же появится школа на 1030 учащихся. Кроме того, в районе Очаково-Матвеевское планируют возвести детский сад на 275 мест — по объекту уже утвердили проектную документацию. Еще на этапе проектирования — образовательный комплекс на 1050 учеников и детский сад на 200 малышей.

Ранее в июле Собянин сообщил о включении в программу реновации на юге столицы 378 домов, в которых проживают более 82 тыс. человек.