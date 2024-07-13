«Обвинить всегда проще»: Елена Ханга заступилась за любовницу Абрамова
Телеведущая Елена Ханга заступилась за любовницу мужа Алсу
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Кто, по мнению телеведущей, несет вину за измену?
Знаменитая телеведущая Елена Ханга высказалась о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. По словам журналистки, она была ведущей на их свадьбе и считала их «идеальной» парой.
В своем личном блоге Елена Ханга написала, что читать новости о разводе Алсу и Абрамова ей было особенно грустно. При этом она аккуратно высказалась, что в измене виновата не только любовница, но и мужчина, который осознанно пошел «налево».
«Думаю, что чужую женщину обвинить всегда проще. Но с чего она должна беречь чьи-то семьи, думать о чужих детях? Хотя никаких „клятв“, в отличие от семейного мужчины, не давала, в любви не признавалась и ответственности за семью не несла», — написала Елена Ханга.
Также журналистка акцентировала внимание на том, что часто мужчины не признают своей вины. По словам Елены, некоторым проще повесить ответственность на любовницу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева раскрыла состояние Алсу после развода.