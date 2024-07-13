«Чтобы знали дети» Зара призвала переиздавать книги и исполнять песни времен ВОВ

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Певица напомнила, что в следующем году Россия и Белоруссия будут вместе отмечать 80-летие Победы.

Необходимо переиздавать книги и перепевать песни времен Великой Отечественной войны, чтобы их знали дети. Об этом заявила певица Зара на пресс-конференции круглого стола «Союзное государство — общая духовность и пространство возможностей».

«Очень важно, чтобы история наших прадедов не переписывалась. Для этого, я считаю, необходимо переиздавать книги наших великих писателей, например, Василия Быкова, который родом из Витебска. Великий белорусский писатель, который писал о Великой Отечественной войне. Нужно петь песни военных лет, чтобы их знали наши дети. Конечно, этим вопросом важно заниматься», — цитирует Зару NEWS.ru.

Певица подчеркнула, что Россию и Белоруссию объединяет общая история, и в следующем году страны будут вместе отмечать 80-летие Победы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на днях посетила матч по футболу между командами Белоруссии и России, приуроченный к 80-летию освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков.

На открытии матча певица и телеведущая Елена Север исполнила пронзительную песню «Верните память», слова которой написала Захарова. Дипломат отметила, что освобождение Минска — это особая страница в истории и Белоруссии, и России, которые были ранее частью единого государства Советский Союз.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как, по мнению певицы Зары, прожить жизнь достойно.