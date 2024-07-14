«Благоприятное воздействие»: почему кофе полезен для профилактики инсульта

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бодрящий напиток способен не только поднять тело на ноги, но и спасти даже печень. Какие у него еще скрытые свойства?

Употребление не более четырех чашек кофе в день поможет в профилактике инсульта и инфаркта. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина, указывая на сотни полезных веществ, которые содержатся в бодрящем напитке.

«Все это может говорить о достаточно благоприятном воздействии кофе на организм. И действительно — появляется все больше и больше исследований, о том, что кофе может снижать уровень воспалительного стресса и соответственно защищает наши клетки от разрушения», — сказала специалист.

Речь о том, что кофе помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, отосклероза, инсульта, инфаркта. Среди прочего, употребление напитка защищает и от болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также сосудистой деменции и диабета второго типа.

«Снимает и понижает уровень воспаления в эндотелии сосудов. Здоровые сосуды — это фактически здоровый организм. Препятствует сшивке белков, улучшает и производство коллагена — много что хорошего делает в нашем организме», — объяснила врач-диетолог.

Соломатина предупредила, чтобы человек не сильно налегал на употребление кофе, так как можно перейти грань полезного. В больших количествах напиток будет негативно воздействовать на нервную систему, вызывая бессонницу.

«Индивидуальная чувствительность, средняя, как я уже сказала где-то три или четыре чашки кофе дают вот такой ярко выраженный эффект. И есть определенная категория людей, скажем, при гипертоническом кризе нельзя пить кофе, поскольку он возбуждающий», — указала Соломатина.

Врач призвала не употреблять кофе во время повышения давления на фоне стресса, для понижения человеку достаточно выпить успокоительное. Соломатина порекомендовала и воздержаться от кофе людям, у которых тиреотоксикоз.

«При тиреотоксикозе, повышенной выработке щитовидкой гормонов. И так человек он становится возбудимым и легко раздражительным, если еще добавить кофе, то он может быть более возбудимым, может усиливаться сердцебиение вплоть до тахикардии», — подчеркнула специалист.

Давать кофе также не стоит при различных изменениях со стороны мозга. То есть, когда нарушен обмен и нейромедиаторов, и гормонов, и человек становится легко возбудимым, впадает в агрессию. В этом случае врач посоветовала вновь прибегнуть к успокоительному, а не бодрящему напитку.

В заключение Соломатина сказала, что кофе точно не стоит пить на голодный желудок, так как это будет раздражать слизистую.

Ранее 5-tv.ru писал, почему поедание ранних арбузов может закончиться для человека инсультом или инфарктом.