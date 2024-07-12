Готовят заговор против Байдена: сумасшедший президент США довел даже демократов

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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В США сформировался «комитет по отстранению президента».

Советники экс-президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона пытаются добиться отказа нынешнего главы государства Джо Байдена от идеи избираться на второй срок. Об этом пишет Axios.

Издание сообщает о формировании в США «комитета по отстранению президента» — неформальной группы влиятельных демократов, цель которых заставить Байдена сняться с ноябрьских выборов. В их число входят помощники и советники бывших президентов-демократов Клинтона и Обамы, а также самого Байдена, крупные партийные доноры, видные члены Демпартии, известные телеведущие и колумнисты.

Они, по данным Axios, оплачивают организацию соцопросов с целью дискредитации Байдена, привлекают на свою сторону бывших американских президентов-демократов, координируют действия спонсоров Демпартии, критикуют действующего главу государства в СМИ и соцсетях. Движение якобы ежедневно набирает обороты, привлекая все больше сторонников, готовых поддержать любого альтернативного кандидата.

Призывы к Байдену отказаться от выборов стали все громче звучать после его фиаско на предвыборных теледебатах с Дональдом Трампом, прошедших 27 июня. Причем сняться с выборов от действующего президента требует все больше его однопартийцев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Байден упорно отказывается складывать полномочия.