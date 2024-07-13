YouTube — все? В Кремле ответили на вопрос о блокировке сервиса
В Кремле сообщили об отсутствии планов по блокировке YouTube
Фото, видео: www.globallookpress.com / Global Look Press; 5-tv.ru
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Пользователи заметили, что ролики стали грузиться дольше обычного.
Ограничивать доступ к YouTube в России нет планов, об этом заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков объяснил замедление работы сервиса проблемой с оборудованием, которое больше двух лет никак не обновляется.
Исправить это может сам Google, которому принадлежит видеохоистинг, но компания давно решила уйти из России.
О проблемах видеохостинга сообщают пользователи, которые сталкиваются с трудностями при загрузке видео.
Ранее 5-tv.ru писал, сколько компаний из США продолжают вести бизнес в России.