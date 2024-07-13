Провал для Зеленского: чем закончился саммит НАТО для Украины

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Как противостоять России без ущерба себе — главный вопрос саммита. Пока пытаются руками украинцев.

Обещания НАТО о необратимой дороге Украины в альянс на самом деле являются путем к обрыву. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат также напомнила, что более 60 авторитетных политологов США призвали власти не приближать Киев к членству в блоке.

И по сути для Зеленского встреча союзников в Вашингтоне закончилась полным провалом — ведь он по сути уехал с пустыми руками. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин продолжит.

Яркого финала на саммите НАТО не случилось. Кульминация — Совет по Украине — закончился для Зеленского вообще провалом. Его желания так никто и не исполнил. Приглашения в альянс не будет. Оружие продолжат поставлять, но цели, по которым будут стрелять, будут определять в США.

«Если бы Зеленский мог ударить по Москве, был бы в этом смысл? Не было бы. Нужно лучше думать, как применить оружие, которое мы ему дали», — подчеркнул президент США Джо Байден.

Как воевать с Россией без ущерба для себя — стало главной темой саммита. Пока пытаются руками украинцев. И все три дня обсуждали, как подготовиться к полномасштабной войне.

«Россия не победит в этой войне. Украина победит в этой войне, и мы будем стоять с ними на каждом шагу», — заявил Байден.

Саммит НАТО в Вашингтоне запомнится не громкими высказываниями Байдена, а снова разговорами о здоровье главы Белого дома. На итоговой пресс-конференции президент США снова запутался в именах.

«А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин!» — радостно возвестил Байден.

Через долю секунды президент США понял, как он оговорился.

Зеленский даже замер в ужасе, хотя, может, из-за того, что мало спит и постоянно в стрессе, а оговорка главы Белого дома сразу превратилась в мемы и пародии. Шутки про здоровье Байдена в последние месяцы появляются все чаще.

Но вот участникам на саммите совсем не до шуток — ВСУ терпит сокрушительное поражение на поле боя. Присутствующие верят, что поставки истребителей F-16 как-то изменят ситуацию. Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос неожиданно предложил использовать дороги на Украине для посадки самолетов, ведь их аэродромы — давно цели наших военных, вот только хороших дорог в Незалежной нет.

«У нас месяц назад гуляла информация о дополнительно выделенной огромной сумме денег на ремонт дорог в прифронтовых полосах, если их не будут воровать, — это хорошо, это очень полезно», — подчеркнул Кривонос.

На саммите Россию назвали главной угрозой безопасности. НАТО готовится увеличить группировку военных. В Европе нужно минимум 300 тысяч человек в постоянной боевой готовности. А еще Америка готовится разместить дальнобойные ракетные системы в Германии.

«Самое интересное в этом соглашении — это упоминание оружия, которого еще нет на вооружении у самих США. Речь о гиперзвуковом планирующем снаряде», — отметил немецкий эксперт Томас Вигольд.

Пока на саммите обсуждали поставку ракет, Джо Байден продолжал делать оговорки: конкурента Трампа он перепутал со своим вице-президентом Камалой Харрис. От услышанного госсекретарь Блинкен глаза в пол опустил.

«Я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, поэтому, я думаю, что она не соответствует требованиям, чтобы быть президентом», — высказался Байден.

В победе Байдена на предстоящих выборах сомневаются даже члены его предвыборного штаба. После разговоров о здоровье президента участники НАТО перешли к итоговой резолюции — Россию там упоминали почти сотню раз. Впрочем, бумага эта никакой силы не имела. Потому после формальных и предсказуемых обсуждений лидеры отправились на праздничный ужин, где Зеленского, вероятно, в очередной раз накормили завтраком.