Путин призвал обратить особое внимание на удары по Запорожской АЭС

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Президент провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области.

О том, как обеспечить безопасность Запорожской области, которую атакуют боевики, говорили сегодня Владимир Путин и глава региона Евгений Балицкий на встрече в Ново-Огареве. По словам президента, Киев бьет уже прямо по атомному объекту, при этом на Западе игнорируют такое положение дел.

«Ключевым вопросом является обеспечение безопасности региона, в целом, и людей. Мы это обязательно сделаем и добьемся этого, сомнений нет никаких. Вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные тоже с безопасностью. Это прежде всего, конечно, - безопасность Запорожской атомной электростанции. Противник наносит удары и теперь уже прямо по станции, и это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны и, к сожалению, не привлекает внимания со стороны тех людей и тех сил, которые киевский режим поддерживают сегодня.

Но это их большая ошибка, и мы об этом еще вспомним и об этом еще поговорим не один раз. Но при всех сложностях все-таки, отмечаем, восстановительный рост и сельского хозяйства, и промышленности, и строительства является очевидным, и эту тенденцию, безусловно, надо поддержать», — прокомментировал президент.

Балицкий доложил, что по поручению президента в регионе начались работы по строительству детской областной больницы с инфекционным блоком. Проект утвержден, выделен земельный участок, наняты подрядчики.