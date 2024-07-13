Лепнина и пачки денег: что нашли дома у арестованных ивановских чиновников

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Следствие считает, что Зобнин и Эрмиш помогали одной строительной компании выигрывать госконтракты на капремонт социальных объектов.

Громкое задержание двух высокопоставленных чиновников произошло в Ивановской области. Их подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, именно эти сотрудники областного правительства не бесплатно помогли конкретной фирме получить госконтракты на общую сумму 850 миллионов рублей. С подробностями — корреспондент «Известий» Дария Сенникова.

Царский интерьер: лепнина под позолоту, рояль, картины, украшения, пятитысячные купюры, и замгубернатора Ирина Эрмиш, судя по всему, знакомится с постановлением. В это время оперативники считают купюры — на пересчет вручную ушли бы сутки.

Ответственная за социальный блок региона чиновница уже этапирована в СИЗО. Там пробудет до 7 сентября. Старания ее адвоката оказались напрасны.

То, что у Эрмиш был особенный подход к работе, следствие не сомневается. Ее на пару с коллегой зампредседателя областного правительства, отвечающего за инфраструктуру региона, Сергеем Зобниным обвиняют в превышении должностных полномочий. Он крестится перед тем, как отправиться в изолятор вместе с коллегой.

По версии следствия, Зобнин и Эрмиш помогали одной и той же строительной компании выигрывать госконтракты на капремонт школ, больниц и других соцобъектов. Общая сумма сделок — 850 миллионов рублей. Из которых значительная часть уходила в карманы участников схемы.

«В отношении двух руководящих сотрудников правительства Ивановской области, превысивших должностные полномочия и содействующего им фактического собственника коммерческой организации, следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области возбуждено и расследуются уголовное дело», — заявила официальный представитель УФСБ России по Ивановской области Екатерина Кукушкина.

Комментарий правительства на этот счет сдержанный.

«Любые коррупционные правонарушения должны тщательно расследоваться. Правительство Ивановской области в координации со всеми ведомствами проводит планомерную работу в этом направлении. Правоохранительные органы ведут следствие, виновность или невиновность установит суд», — говорится в сообщении.

Эрмиш и Зобнин из команды предыдущего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которого подозревали в хищении 700 миллионов рублей. Уголовное дело прекратили в 2021-м из-за истечения срока давности. Сегодня местные СМИ сообщают, что обыски проходили не только в домах Эрмиш и Зобнина, но и в правительстве Ивановской области, допрашивали и руководителей ряда департаментов. Задержанным чиновникам грозит до десяти лет тюрьмы.