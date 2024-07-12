Появились кадры сразу после крушения самолета Sukhoi Superjet под Коломной

Фото, видео: фото от очевидцев; 5-tv.ru

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Авиаборт упал в лесном массиве.

Сегодня в Коломне потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet. Кадры первых секунд после падения появились в распоряжении 5-tv.ru.

На них видно, как черный столб дыма поднимается над местом падения воздушного судна. По официальной информации, предварительно, на борту находились три члена экипажа: капитан воздушного судна, второй пилот и бортпроводник. Все они погибли. Предположительно, лайнер после ремонта направлялся с территории завода в Луховицах в аэропорт Внуково.

Авиаборт упал в лесном массиве. Жертв среди местного населения нет. Сейчас на месте работают правоохранители и экстренные службы. Туда же выехал глава города Коломна Александр Гречищев. Выясняются все обстоятельства случившегося. По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщал о том, что рассказал очевидец о падении самолета в районе Коломны.