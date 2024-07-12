Отказ двигателя? Все, что известно о крушении Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Фото: © РИА Новости / Гердо Владимир

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По факту падения самолета возбуждено уголовное дело.

Экипаж самолета Sukhoi Superjet 100 в составе трех человек, по предварительным данным, погиб в результате авиакатастрофы в Подмосковье. О том, что известно о происшествии к этому часу — в материале 5-tv.ru.

О падении самолета Sukhoi Superjet 100 в Коломенском районе Подмосковья источник 5-tv.ru сообщил около 15:00 мск. Уточнялось, что пассажиров на борту лайнера, принадлежащего компании «Газпром Авиа», не было, в кабине находились три члена экипажа — два пилота и штурман. Все они, предположительно, погибли. Жертв среди людей на земле нет.

Известно, что самолет взлетел с территории завода в Луховицах, где проходил ремонт, и направлялся в аэропорт Внуково. По пути он потерпел крушение в районе деревни Апраксино городского округа Коломна.

Один из местных жителей стал свидетелем падения Sukhoi Superjet 100. Мужчина рассказал 5-tv.ru, что борт пролетел над населенным пунктом и упал в районе лесного массива, после чего там поднялся столб черного дыма.

«Самолет резко пошел вниз, пролетел над нашей деревней и упал в районе леса. Произошел взрыв, когда об землю он стукнулся. У нас даже окна в доме задребезжали, и черный дым, видать — топливо. Не так долго он горел, сам самолет, облако дыма поднялось наверх черного, и сейчас там самолеты, вертолеты кружат над этим местом», — рассказал очевидец.

Причина аварии — отказ двигателя

В ОАК сообщили, что упавший самолет находился в эксплуатации с 2014 года. По предварительной версии оперативных службах, причиной крушения мог стать отказ двигателя.

В свою очередь в Минпромторге опровергли распространившуюся в соцсетях информацию о том, что потерпевший крушение самолет — это полностью импортозамещенный Sukhoi Superjet 100NEW-95.

В ведомстве подчеркнули, что данное воздушное судно проходит сейчас летные испытания в районе Жуковского, а его экипаж находится на связи. В то же время упавший борт принадлежит одной из гражданских авиакомпаний и совершал перегонный рейс.

По факту падения Sukhoi Superjet 100 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием катастрофы займется МАК с привлечением специалистов Росавиации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna-172.