«Энергия увеличивается»: Вильфанд оценил вероятность появления смерчей в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Подобные природные явления нехарактерны для европейской части России, однако климат меняется, а это вносит свои коррективы.

Возникновение смерчеопасных ситуаций в Москве нельзя исключать. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

По его словам, хоть подобные природные явления нехарактерны для европейской части России, но из-за потепления климата вероятность их возникновения возрастает.

«Для европейской части России смерчи нехарактерны. Хотя это утверждение подвергается сомнению… Вероятность смерчеопасных ситуаций возрастает, связанно это с тем, что увеличивается энергия в нижней тропосфере», — объяснил Вильфанд.

Поэтому не стоит исключать, что они могут появиться в Москве.

«И если вы обратили внимание, в двух прогнозах, которые выпустил Росгидромет по Москве, именно такая формулировка: „существует вероятность возникновения смерчей“. Да, это нехарактерная ситуация для центра Европейской Росси, и все-таки повторяемость этих событий будет увеличиваться», — подытожил Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в столице за последние 30 лет средняя температура в летнее время года выросла на один градус.