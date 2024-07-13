Солнечная терапия: при каких заболеваниях полезно загорать
Дерматолог Жовтан: солнечные ванны помогают при псориазе и атопическом дерматите
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Пребывание на солнце может быть полезно при псориазе и атопическом дерматите. Об этом рассказал дерматолог Наталия Жовтан в беседе с NEWS.ru.
По словам врача, гелиотерапию — или кратковременное пребывание на солнце — проводят для лечения этих болезней, как правило, курсом из 25-30 процедур.
При этом на солнце разрешается находиться в утренние часы до 11:00 часов и днем после 16:00 часов. Кроме того, необходимо использовать солнцезащитные средства с SPF не менее 30.
«Находится в пик жары не рекомендуется ни при каких заболеваниях», — уточнила Жовтан.
Жовтан также предостерегла тех, кто страдает от акне, сказав, что солнечные ванны не помогут справиться с такими несовершенствами. Подобный миф появился из-за того, что на фоне загара угри «маскируются», а прыщи не так сильно заметны.
Она также сказала, что в первые дни пребывания на солнце от него есть антибактериальный эффект, однако позже ситуация может стать только хуже
«Повышается выработка кожного сала как защитная реакция кожи, происходит утолщение эпидермиса, что приводит к закупорке пор», — резюмировала Жовтан.
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