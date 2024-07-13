Солнечная терапия: при каких заболеваниях полезно загорать

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Злоупотреблять источником витамина D все же не стоит.

Пребывание на солнце может быть полезно при псориазе и атопическом дерматите. Об этом рассказал дерматолог Наталия Жовтан в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, гелиотерапию — или кратковременное пребывание на солнце — проводят для лечения этих болезней, как правило, курсом из 25-30 процедур.

При этом на солнце разрешается находиться в утренние часы до 11:00 часов и днем после 16:00 часов. Кроме того, необходимо использовать солнцезащитные средства с SPF не менее 30.

«Находится в пик жары не рекомендуется ни при каких заболеваниях», — уточнила Жовтан.

Жовтан также предостерегла тех, кто страдает от акне, сказав, что солнечные ванны не помогут справиться с такими несовершенствами. Подобный миф появился из-за того, что на фоне загара угри «маскируются», а прыщи не так сильно заметны.

Она также сказала, что в первые дни пребывания на солнце от него есть антибактериальный эффект, однако позже ситуация может стать только хуже

«Повышается выработка кожного сала как защитная реакция кожи, происходит утолщение эпидермиса, что приводит к закупорке пор», — резюмировала Жовтан.

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