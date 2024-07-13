Молчаливое согласие: как выявить деменцию по поведению человека

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Почему замкнутость в себе может стать для родственников тревожным звоночком?

При лобно-височной деменции (ЛВД) у человека ее можно заметить по языковым трудностям, в частности, социальной замкнутости. Об этом в беседе с британской газетой The Mirror рассказал нейропсихолог Хенк Свейнпол.

«Причина такого поведения заключается в том, что деменция вызывает недостаток социальной проницательности или осведомленности», — пояснил специалист.

Свейнпол отметил, что ЛВД проявляется уже начиная с 45-ти и вплоть до 60 лет, то есть, раньше других форм деменции. В результате заболевания человек постепенно сталкивается все с новыми и новыми трудностями в общении.

Вычислить у пожилого человека с ЛВД можно по нескольким ключевым признакам, например, по социальной замкнутости, которая может совершенно не отражать их характер.

Среди других ярких причин нестандартного поведения: бестактные и порой «холодные» высказывания, неуместные шутки и ощущение дискомфорта при нахождении среди людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что малоподвижный образ жизни с возрастом приводит к развитию деменции. Врач-невролог указал на такой же ключевой период — 45-60 лет, именно в это время нужно быть активным. Но насколько?