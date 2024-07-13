Молчаливое согласие: как выявить деменцию по поведению человека
Нейропсихолог Свейнпол: лобно-височную деменцию можно выявить по общению
Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer
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Почему замкнутость в себе может стать для родственников тревожным звоночком?
При лобно-височной деменции (ЛВД) у человека ее можно заметить по языковым трудностям, в частности, социальной замкнутости. Об этом в беседе с британской газетой The Mirror рассказал нейропсихолог Хенк Свейнпол.
«Причина такого поведения заключается в том, что деменция вызывает недостаток социальной проницательности или осведомленности», — пояснил специалист.
Свейнпол отметил, что ЛВД проявляется уже начиная с 45-ти и вплоть до 60 лет, то есть, раньше других форм деменции. В результате заболевания человек постепенно сталкивается все с новыми и новыми трудностями в общении.
Вычислить у пожилого человека с ЛВД можно по нескольким ключевым признакам, например, по социальной замкнутости, которая может совершенно не отражать их характер.
Среди других ярких причин нестандартного поведения: бестактные и порой «холодные» высказывания, неуместные шутки и ощущение дискомфорта при нахождении среди людей.
Ранее 5-tv.ru писал, что малоподвижный образ жизни с возрастом приводит к развитию деменции. Врач-невролог указал на такой же ключевой период — 45-60 лет, именно в это время нужно быть активным. Но насколько?