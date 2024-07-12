Россия приостановила морской промысел Японии в зоне Курил

Фото: © РИА Новости / Андрей Зима

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Японские рыбаки добывают там капусту в соответствии с двусторонним соглашением от 1981 года.

Россия объявила о приостановке морского промысла для Японии в районе Курил. О таком решении сообщило Министерство иностранных дел (МИД) российской стороны.

Японский морской промысел по добыче капусты приостановлен из-за ремонта маяка. Россия, как уточнили в МИД, получила недавно запрос от Японии в связи с отключением света на маяке и требование о возобновлении его стабильной работы, чтобы обеспечить безопасность мореплавания, в том числе добычи морской капусты японскими рыбаками.

После обращения Японии было принято решение приостановить морской промысел в районе острова Сигнальный с 15 июня до устранения всех неполадок в работе маяка.

Добычей морской капусты в районе Курил рыбаки из Японии занимаются в соответствии с двусторонним соглашением от 1981 года. Сотрудничество в этой сфере насчитывает не один десяток лет. При этом другие участники судоходства о неисправностях не сообщали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на острове Парамушир Большой Курильской гряды вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра.