Бешеные суммы: сколько стоит эмоциональное здоровье россиян

Россияне готовы тратить до 150 тысяч рублей в месяц на поддержание психики

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Как люди предпочитают справляться со стрессом и поддерживать жизненный тонус?

Россияне готовы тратить на поддержание ментального здоровья до 150 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на социологический опрос.

Оказывается, около 32% опрошенных готовы тратить на поддержание эмоционального баланса до пяти тысяч рублей в месяц. Примерно 23% респондентов повышают ставки до десяти тысяч рублей. Около 11% россиян тратят до 15 тысяч. Лишь 6% населения готовы отдать до 20 тысяч рублей.

Однако есть и те немногие, кто готов тратить до 30 тысяч: таких насчитывается около 4% респондентов. При этом столько же людей готовы заплатить в разы больше — до 150 тысяч рублей в месяц.

Чаще всего для расслабления люди выбирают занятия спортом или же любимым хобби. Помимо этого, лучшим способом поддержать свое ментальное здоровье россияне назвали путешествия и здоровое питание.

«Занятия спортом помогают сохранять баланс 30% россиян. 29% респондентов занимаются любимым хобби, 23% — следят за временем отдыха: полноценным сном, расслаблением в выходные, 17% — регулярно путешествуют, а 13% — активно практикуют здоровое питание», — пишут исследователи.

Помимо этого, люди осознают важность поддержания баланса «работа — личная жизнь», так как именно это является, во многом, залогом хорошего самочувствия.

Примерно 52% опрошенных отдыхают за просмотром фильмов или прослушиванием любимой музыки, а 49% респондентов больше всего любят проводить время со своими друзьями и семьей.

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