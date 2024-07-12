Замминистра промышленности Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП
Фото, видео: Из открытых источников; 5-tv.ru
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Чиновник возвращался из служебной командировки.
В страшной аварии погиб заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов, как стало известно 5-tv.ru.
На Чуйском тракте столкнулись Toyota Camry, где находился чиновник, и Lada Largus. Локтюшов погиб на месте. Также авария унесла жизнь человека, сидящего во втором авто. Еще трое пострадали, в том числе ребенок.
На месте работают правоохранители, выясняются все обстоятельства произошедшего. Дело на контроль взяла прокуратура региона. Возбуждено уголовное дело.
По данным администрации региона, замминистра ехал из Барнаула, где был в служебной командировке.
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