«Прессовать бесполезно»: как ЕС накажет Орбана за самовольное «миротворчество»

ЕС будет «игнорировать и деквалифицировать» инициативы Орбана за его поведение

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/ALEX HALADA

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Венгерский премьер возмутил коллег по Евросоюзу своим стремлением к миру на Украине.

Все «прогрессивное евросоюзное человечество» единодушно осудило челночную дипломатию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после его турне в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. Об этом пишет EADaily.

Правда, отмечает издание, Орбана почему-то вызвали «на ковер» в Брюссель тайно, а о результатах его «пропесочивания» стало известно только в виде «утечек сведений, оказавшихся в распоряжении» европейских СМИ. При этом официального недовольства евроверхов миротворческой активностью венгерского премьера выражено не было.

Более того, какого-либо реального наказания Орбана тоже не последовало. По словам автора публикации, придумать и осуществить кару в отношении строптивого политика для евробюрократов оказалось «муторно, долго и дорого — лучше просто погрозить пальчиком, авось испугается и уймется».

Так, идея отменить едва начавшееся председательство Венгрии в Совете ЕС и передать это право более «благонадежной» Испании или Бельгии оказалась трудноосуществимой с юридической точки зрения. Сам Орбан даже бровью не повел в ответ на эту попытку Брюсселя его напугать, не удостоив ее ни единым комментарием.

Предъявить же что-либо лично венгерскому премьеру руководство ЕС не смогло. В «приговоре» Орбану говорится о том, что его «проинформировали, что все неформальные европейские советы, проводимые под его председательством, будут проигнорированы и деквалифицированы (понижены в статусе — Прим. ред.)».

Кроме того, на премьера Венгрии не возложат никаких политических обязанностей, кроме выполнения формальных процедур, связанных с полугодием президентства. Сама же эта функция в период председательства Венгрии «будет носить настолько формальный характер, как никогда ранее не носила».

По мнению автора статьи, сам Орбан вряд ли расстроится решением евробюрократов, так как полугодовое председательство страны в ЕС — это само по себе не более чем формальность.

«Есть в верхах (Евросоюза — Прим. ред.) небезосновательные опасения, что прессовать Орбана бесполезно — лучше спустить все на тормозах. Именно поэтому информацию о придуманном ему наказании за „самодеятельность“ решили на люди не выносить — народ всегда сочувствует гонимым и мученикам. Да и всегда готов посмеяться над бессилием властей — а тут такой подходящий для ехидных замечаний „снизу“ повод», — заключил автор.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое «наказание» готовит ЕС для Орбана после визита в Россию.