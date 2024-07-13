«Есть версия»: кого подозревают в убийстве мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми
KP.RU: мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми, могла убить женщина
Фото: 5-tv.ru
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Следователи обнаружили на шее ребенке раны.
В смерти мальчика, чье тело нашли в чемодане возле мусорки в Перми, может быть виновна женщина. Об этом пишет KP.RU.
«Характер травм указывает на женскую руку. Пока это, конечно, версия, но она имеет место быть. Нужно проверять ближайшее окружение мальчика», — указывает источник издания в правоохранительных органах.
Также, по некоторым данным, чемодан, где было тело мальчика, принесла к мусорке именно женщина. Следствие полагает, что речь может идти о некоем мотиве для убийства ребенка, однако подробности пока не раскрываются.
Стоит упомянуть, что следователи обнаружили на шее ребенка следы удушения и колото-резаные раны. По данным 5-tv.ru, ребенку было всего восемь лет. По факту возбуждено уголовное дело по статье об «убийстве малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии».
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о том, кто и как обнаружил тело ребенка в чемодане возле мусорки в центре Перми.