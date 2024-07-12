Ида Галич пожаловалась на травлю из-за внешности: «Я ее не выбирала»

Ида Галич о своей внешности: я не считаю себя страшной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Яркая внешность блогера приковывает внимание пользователей Сети, и не все они оставляют положительные комментарии.

Блогер Ида Галич пожаловалась на травлю в соцсетях из-за ее внешности. О непростой стороне популярности она порассуждала в своем Telegram-канале.

По словам Галич, именно после прихода известности появляется больше негатива. И блогер не стала исключением.

В качестве примера она упомянула ситуацию, когда получила массу негативных комментариев после съемок в необычном образе. Тогда ведущая предстала перед публикой в белом кудрявом парике. После этого подписчики стали сравнивать блогера с дешевой копией певицы Шакиры.

Блогер заявила, что не питает иллюзий по поводу свой внешности. Однако принимает себя.

«Я не считаю себя прям страшной, но иллюзий о своей красоте не имею. Это же внешность. Я ее не выбирала. Мне досталось то, что досталось. И я не хочу ничего в себе менять», — подчеркнула Галич.

Она отметила, что давно бы уже пошла на поводу у общества и «лежала в кабинете хирурга», если бы у нее не было стержня и любви к себе.

«Хочется написать каждой дурынде: «Ну что вы, как злые собаки!» — восклицает звезда.

Галич также добавила, что прекрасно понимает чувства тех артистов, которые хотят что-то в себе изменить с приходом популярности.

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