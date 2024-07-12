Есть гарантия: как россиянам обезопасить себя при строительстве дома

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Dr. Wilfried Bahnmüller; 5-tv.ru

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Порой подрядные организации исчезают сразу после того, как деньги поступают на их счета. И речь идет о десятках миллионов рублей.

Со следующего года в России заработает механизм, позволяющий защититься от мошенников при строительстве частных домов по договору подряда. Сохранность средств граждан обеспечат эскроу-счета, а это значит, что застройщик получит оплату только после завершения работ и регистрации прав собственности. Кроме того, деньги на таких счетах буду застрахованы. В деталях разбирался корреспондент «Известий» Павел Панов.

Даниил бегает среди сорняков, проваливаясь в грязь там, где должна была быть его комната — просторная и светлая. Строители новоселье обещали еще в мае, но исчезли как только им перевели шесть миллионов рублей.

«Самое страшное, что может случиться, это вот остаться в нашей ситуации: без денег, без дома и с огромным долгом на 26 лет», — говорит пострадавшая Юлия Макарова.

Сейчас Макаровы выплачивают почти 100 тысяч в месяц, это кредит на стройку и за аренду жилья.

Уютный и современный барн-хаус в скандинавском стиле с тремя спальнями, гостиной и террасой площадью в 65 квадратных метров. Для тех, кто обратился в фирму «Летвуд», это так и осталось иллюзией и миражом. Вместо него на участке лишь сваи фундамента, а еще — строительная бытовка, которая когда-то дарила людям надежду, что у них все-таки появится свой, загородный дом.

Следователи пока насчитали 14 обманутых семей, неофициально их не меньше 100. На счетах «Летвуда» осели свыше полумиллиарда рублей, уверены пострадавшие. Но не генеральный директор Павел Федоров.

«Людей, во-первых, гораздо меньше, чем 100. Мы же не стоим на месте. Мы же кому-то что-то строим, сдаем. У нас, допустим, за апрель, за май было порядка 15 домов вывезены и сданы клиентам», — утверждает Федоров

Сейчас возбужденно уголовное дело, как в отношении директора подмосковной фирмы «Феникс». Следователи считают, что его жертвами стали семь десятков семей, которых он «обрабатывал «лично. Привлекал низкой ценой и высокой скоростью строительства. Искусно создавал иллюзию работы и тоже — ровно до момента получения денег.

«Те кто заключал договор более года назад, они не получили ничего», — жалуется пострадавшая Мария.

Со своим миллионом Юлия Царева мысленно попрощалась. В 2021 году отдала его ярославской фирме «Космодом».

«Хачатуров говорил: «Вот мы какие надежные, потому что мы сидим рядом со следственным комитетом. Мы никого не боимся», — говорит Царева.

За два года «бизнесмен-иллюзионист» похитил более 80 миллионов рублей уверены правоохранители.

«Он обвиняется в совершении 65 преступлений, обязательства надлежащим образом не исполнял, а полученные от граждан денежные средства похищал», — говорит начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ярославской области Артем Бондаренко.

Очистить рынок частного строительства в России призван новый закон об обязательном использовании эскроу-счетов застройщиками.

«Сделает бизнес более прозрачным и более респектабельным. Среди клуба застройщиков не будет людей, которые пришли, чтобы обмануть. Это — очень важно!» — считает заслуженный строитель РФ., доктор технических наук Азарий Лапидус.

Рынок строительства частных домов только за этот год вырос в два раза в сравнении с 2023-им. И спрос есть. При проведении операции с безопасной оплатой можно будет использовать и деньги маткапитала. Но, как считают представители отрасли, риски бизнеса, в том числе инфляционные, вновь возьмет на себя потребитель.

«Конечно же, эти риски будут вложены в цену. Поэтому, если мы говорим о кредитовании бизнеса под стройку хотя бы под 5-6%, это значит, что бизнес увеличит стоимость домов до 20%», — указывает риелтор Дмитрий Семененко.

Подрядчикам обещают льготные кредиты от 1% годовых. Причем выплачивать можно будет после полного расчета с заказчиком. Пилотный проект уже работает в Казани, где по новой, безопасной схеме был построен первый дом в стране.