Экстренно и анонимно: в РФ появится короткий номер для помощи детям и родителям

В России появится короткий номер 124 для помощи детям и родителям

Фото, видео: www.globallookpress.com / © IMAGO/Zoonar.com/Max; 5-tv.ru

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Помимо телефона доверия, планируют начать работу над созданием семейных МФЦ.

В России появится номер 124, по которому получить помощь смогут и дети, и родители. Причем — экстренно и анонимно. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Помимо телефона доверия, он призвал активизировать работу по созданию сети семейных МФЦ, где в режиме одного окна можно оперативно получать госуслуги.