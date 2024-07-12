Коробки с деньгами и люксовые авто: что нашли при обысках у ивановских чиновников

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По данным следствия, именно они помогали одной из фирм получать госконтракты.

Коробки с деньгами, дорогие украшения, сумки известных брендов и не только нашли следовали во время обысков у ивановских чиновников. Жили они в настоящих дворцах, на оперативных кадрах — удивительные интерьеры, поражающие воображение любого дизайнера. Есть даже просторный, хорошо оснащенный спортзал, а на большой парковке во дворе — люксовые машины.

Двоих заместителей председателя областного правительства подозревают в превышении должностных полномочий, они задержаны. По данным следствия, именно эти чиновники помогали одной из фирм получать госконтракты. Речь идет о сумме в 800 с лишним миллионов рублей.