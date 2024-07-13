«Будет веселая игра»: российские звезды сделали прогнозы на финал Евро-2024

Стас Барецкий уверен, что победителем в Чемпионате Европы будет Испания

Фото, видео: Reuters / John Sibley; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

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Кто сможет одержать победу: Испания или Англия?

XVII чемпионат Европы по футболу является главным спортивным событием июля 2024 года. Финалисты Испания и Англия встретятся в решающем матче 14 июля в 22:00 по московскому времени на Олимпийском стадионе Берлина.

Прежде Испанцы выиграли со счетом 2:1 у Франции, а Англия обошла Нидерланды со счетом 2:1.

Сборная Англии еще не становились чемпионами Европы. Испанцы же являются трехкратным победителем турнира. В последний раз они выиграли в 2012 году.

Несмотря на то, что Россия не будет участвовать в Евро-2024, многие люди все равно продолжают с интересом смотреть игру и делать ставки.

Свое мнение о том, кто может стать победителем, высказали и российские звезды в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Стас Барецкий

Бывший солист группы «Ленинград» Стас Барецкий является большим поклонником футбола, и в этот раз не будет изменять своим традициям сделать ставку.

В этот раз он будет болеть за Испанию, Англия его изначально не устраивала, особенно их стиль игры.

«Мне кажется, бойни не будет точно. Скорее всего, все закончится по пенальти как обычно», — ответил Барецкий.

По словам шоумена, у англичан никогда не меняются их маневры, и они довольно предсказуемы. Поэтому Барецкий уверен, что они собираются «сушить» игру.

По его прогнозам, счет по пенальти будет 3:1 или 4:1 в пользу Испании.

«Я все-таки ставлю на пенальти, но все-таки надеюсь, что испанцы англичанов откатают и будет веселая игра, но что-то сомневаюсь. Мне кажется англичане они настроены все-таки засушить игру», — поделился Барецкий.

Из-за того, что противниками команды Испании будет Англия, смотреть за игрой шоумен будет без особого энтузиазма. Ему бы хотелось, чтобы против Испании выступила Германия.

Но, несмотря на это, он намерен сделать ставки. Планирует положить 100 тысяч по своей классической схеме.

Барецкий отметил, что это та сумма, которая в случае выигрыша может стать довольно крупной. Вкладывать меньше он не видит смысла.

Смотреть футбол Станислав планирует со своими коллегами и друзьями по телевизору в офисе на кладбище.

Анастасия Волочкова

Заслуженная артистка РФ и прима-балерина Анастасия Волочкова относится к тем людям, кто ничего не понимает в футболе и им не увлекается. Артистку больше волнует ее спектакль «Одержимость», который пройдет 17 июля.

Reuters / Lee Smith; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

«Я не футболистка. Я — Анастасия Волочкова балерина и прима-балерина всея Руси», — сказала она.

Артистке нет никакого дела до того, что на поле намерены делать спортсмены. Сейчас у нее идут активные подготовки к представлению и график очень сильно загружен. Поэтому Волочкова сильно устает и не хочет ни на что отвлекаться.

Ей кажется несуразным даже предполагать, кому может достаться победа, ведь никто не может знать наверняка.

«Хотите я вам честно скажу? Мне до ***** кто победит!» — заявила Волочкова.

Балерина также воспользовалась случаем высказать свою позицию хейтерам. По ее словам, тем, кто ее критикует, будет важно узнать ее мнение, потому что это даст им возможность оказаться на высоте.

Гоген Солнцев

Еще одним фанатом футбола оказался шоумен Гоген Солнцев. Однако в этот раз он не наблюдал за ходом чемпионата и не собирается болеть за представленных финалистов, потому что Россия не принимает участие.

Но артист был именно тем, кто в 2018 году являлся активным зрителем Чемпионата мира, который проходил в России в Москве.

Reuters / Angelika Warmuth; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

По его словам, он вместе с остальными рисовал на щеках флаги стран, гербы команд и даже был на самом стадионе, где все проходило.

Солнцев отметил, что в то время Арбат превратился в удивительное место, где собралось много людей. Все праздновали и веселились.

Тогда россияне и гости из других стран объединились, благодаря чему возникла настоящая атмосфера дружбы, хоть они могли болеть за разные команды.

«Люди все довольны, там не важно уже кто выиграл, кто проиграл. Какая-то такая дружба народов, все там вместе там чокаются, пьют пиво. Ну то есть как-то такая была атмосфера прямо волшебного праздника», — вспоминал Гоген.

Шоумен уверен, что тот футбол наоборот вырывал людей из плохой действительности, помогал им отвлечься, хотя в то время в мире могли быть другие проблемы.

Поэтому Гоген не понимает, почему все организовали именно таким образом.

Мнение других

Чем ближе приближается дата финала Чемпионата, тем больше появляется людей, которые дают свои предположения по поводу победы.

Своими прогнозами поделился с изданием Sport24 российский тренер Игорь Колыванов. Он, как и Станислав Барецкий, уверен, что победит сборная Испании.

«Испания легко может что-то противопоставить этой Англии. У них не совсем молодая команда, а скорее опытная, сбалансированная, в ней есть опытные футболисты.

По сути, всего два молодых игрока, а остальные — поигравшие. Испанцы превосходят в классе англичан. У них быстрая и техничная команда, создающая моменты. Испания не боится играть и верит в свои силы», — подчеркнул тренер.

По мнению Колыванова, до этого Англии в Чемпионате просто везло, хоть они и умеют хорошо обороняться.

«Они играют примитивно, не создавая особо моменты. А испанцы реально хорошая команда, так что, думаю, они обыграют Англию со счетом 2:1», — сказал тренер.

С его словами согласны и болельщики, которые активно голосуют на различных и сайтах. Мнение большинства едино в том, что победа будет за Испанией.

Эксперты указывают, что к этому ведет множество факторов. Например, то, что Испания — единственная команда, которая победила во всех трех матчах группового раунда. Англии удалось одержать всего три победы в шести играх турнира с учетом дополнительного времени.

На счету Испании 13 забитых мячей, у Англии их всего семь.

Своим мнением поделилась и экстрасенс Аделина Блэкмун изданию Life.ru, когда еще было неизвестно, кто будет против Испании. Но ее прогнозы отличались от остальных.

«Повторюсь, вижу только один возможный сценарий победы Испании — это перевернуть события на последних минутах матча. Должен произойти какой-то вау-эффект на последней минуте», — подчеркнула Блэкмун.

Спортивный журналист Геннадий Орлов считает, что в футболе принимают участие прагматики и романтики. Если для первых характерна строгая организация игры и контроль во всем, то романтики больше импровизаторы.

«На этом чемпионате Европы прагматики — это англичане. А романтики — испанцы. Финал будет — прагматики против романтиков? Да. И прагматики выстраивают свою игру на индивидуальных действиях футболистов, романтики — это более комбинационная игра. И вот сейчас посмотрим на это противостояние в финале», — рассказал Орлов.

Хоть многие и сулят победу Испании, узнать это получиться только 14 числа.

Чем запомнился Евро-2024

Евро-2024 в этот раз отличается своей неоднозначностью. Например, более 300 тысяч немецких болельщиков подписали петицию с призывов переиграть матч четвертьфинала между сборными Испании и Германии, из-за победы первых в овертайме со счетом 2:1.

Удивила экспертов сборная Нидерландов. Хоть она и проиграла Англии, но зато впервые с 2004 года дошла до полуфинала чемпионата Европы.

С негативной стороны себя показали фанаты сборной Англии. Они напали на сербских болельщиков в баре перед матчем. На место инцидента в тот день прибыло около 200 немецких силовиков.

В результате стычки английский болельщик и полицейский получили тяжелые травмы головы. Нескольких участников побоища арестовали.