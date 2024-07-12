Качество падает: россияне могут столкнуться с неполадками в работе YouTube

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Видео на платформе значительно ухудшится. С чем это связано?

Пользователи платформы YouTube могут столкнуться с некоторыми сбоями в ее работе из-за проблем с оборудованием Google. Ситуацию прокомментировала пресс-служба «Ростелекома».

Россияне, в частности, могут заметить ухудшение качества видео на YouTube, что связано с проблемами американского оборудования.

В «Ростелекоме» пояснили, что перегрузка мощностей платформы возникает из-за «проблем с эксплуатацией оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика». Речь идет об оборудовании для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, преимущественно YouTube.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас в России наблюдается миграция пользователей из видеохостинга YouTube к отечественному видеопорталу RuTube. Платформа в последние годы стала одним из главных инструментов в информационной войне. Только недавно YouTube заблокировал аккаунты многих российских артистов-патриотов, а также еще несколько каналов иностранцев, положительно отзывающихся о России.

После выходки видеохостинга вновь заговорили о возможной его блокировке на территории нашей страны. Ждет ли YouTube блокировка на территории России — читайте в материале 5-tv.ru.