Качество падает: россияне могут столкнуться с неполадками в работе YouTube
«Ростелеком» предупредил об ухудшении качества видео на YouTube
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Видео на платформе значительно ухудшится. С чем это связано?
Пользователи платформы YouTube могут столкнуться с некоторыми сбоями в ее работе из-за проблем с оборудованием Google. Ситуацию прокомментировала пресс-служба «Ростелекома».
Россияне, в частности, могут заметить ухудшение качества видео на YouTube, что связано с проблемами американского оборудования.
В «Ростелекоме» пояснили, что перегрузка мощностей платформы возникает из-за «проблем с эксплуатацией оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика». Речь идет об оборудовании для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, преимущественно YouTube.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас в России наблюдается миграция пользователей из видеохостинга YouTube к отечественному видеопорталу RuTube. Платформа в последние годы стала одним из главных инструментов в информационной войне. Только недавно YouTube заблокировал аккаунты многих российских артистов-патриотов, а также еще несколько каналов иностранцев, положительно отзывающихся о России.
После выходки видеохостинга вновь заговорили о возможной его блокировке на территории нашей страны. Ждет ли YouTube блокировка на территории России — читайте в материале 5-tv.ru.