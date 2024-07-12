Тело ребенка в чемодане нашли возле мусорки в центре Перми

В центре Перми обнаружили чемодан с телом мальчика внутри

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

СК возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нахождения в Перми чемодана с телом ребенка внутри. Об этом сообщили в СК по Ленинградскому району города. Кадрами с места делится 5-tv.ru.

«Следователями следственного отдела по Ленинскому району города Перми по факту обнаружения тела ребенка возбуждено уголовное дело», — указано в сообщении.

По данным источника 5-tv.ru, чемодан с телом мальчика был найден бездомным на мусорной площадке в центре Перми — в районе пяти утра по местному времени.

Отмечается, что несовершеннолетнему было восемь лет — на шее были видны следы от удушения с признаками колото-резаной раны. Причем сообщается, что ребенок был из благополучной многодетной семьи.

Следователями пока не обнаружили потенциального подозреваемого, правоохранители продолжают искать виновного. Сейчас проводятся все необходимые судебные экспертизы, допросы свидетелей и изучение видеозаписей — для выяснения обстоятельств произошедшего.

По факту смерти ребенка СК РФ возбудил уголовное дело по статье убийство малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии.

Ранее 5-tv.ru о другом жутком случае, который произошел в Перми.