Фото: ИЗВЕСТИЯ / Пресс-служба Балтийского флота ВМФ РФ

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Не прошло и недели, как отечественный ОТРК уничтожил две установки ЗРК Patriot под Одессой.

Российский расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» раз за разом показывает свою мощь в зоне спецоперации, как признали в американском издании Military Watch Magazine.

Журналисты СМИ вспомнили, как 7 июля ОТРК «Искандер» уничтожил две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Одесской области. Обозреватели отметили, что армия России успешно уничтожает наземные цели ВСУ благодаря системе точного наведения и возможности регулировать курс ракеты во время ее полета.

Свою мощь «Искандеры» показывают не в первый раз, буквально в марте неподалеку от Сергеевки в Донецкой народной республике (ДНР) были ликвидированы не только Patriot, но еще и украинские С-300.

«Это привело к еще большему ослаблению и без того сильно ослабленной противовоздушной обороны в этом районе», — отмечается авторами статьи.

Продолжается ведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин. Решение о проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.

Тогда в самопровозглашенных на тот момент республиках была объявлена эвакуация граждан донбасских регионов. Их лидеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой подтвердить независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Именно так были подписаны договоры о сотрудничестве и дружбе с ЛНР и ДНР, после чего Совет Федерации и Государственная Дума ратифицировали эти соглашения.