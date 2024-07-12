Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для четырехлетней Софии

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У девочки сложный диагноз — разновидность церебрального паралича.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел!» Накануне мы рассказали о маленькой Софии. У девочки сложный диагноз — разновидность церебрального паралича. На операцию, которая поможет девочке начать ходить, не хватает более одного миллиона!

Но благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму и даже больше! За сутки вы перечислили три миллиона 104 тысячи 146 рублей. Большое вам спасибо!