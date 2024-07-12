Подал в отставку: глава СИЗО Ростова уволился после ЧП с захватом заложников

Увольнения начались в ростовском СИЗО после ЧП с захватом заложников

Фото, видео: © РИА Новости / Федор Ларин; 5-tv.ru

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В июне шестеро арестантов перепилили прутья решетки и захватили двоих сотрудников учреждения.

Громкими отставками обернулась история с захватом заложников в ростовском СИЗО. Рапорт об увольнении подали глава регионального ФСИН и его первый заместитель. Своих должностей лишились также двое сотрудников следственного изолятора.

В июне шестеро арестантов перепилили прутья решетки и взяли в заложники работников СИЗО. Заключенные требовали автомобиль и возможность покинуть изолятор. После провала переговоров спецназ пошел на штурм и освободил людей. Среди нападавших оказались исламисты (ИГ*), осужденные за подготовку взрыва в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии.

* — террористическая организация, запрещенная в России