«Намерен решить проблему»: Орбан рассказал о позиции Трампа по Украине

Орбан заявил о намерении Трампа добиться мира на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Ting Shen; 5-tv.ru

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Венгерский политик посетил США после визитов в Россию и на Украину.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил мирное урегулирование конфликта на Украине с Дональдом Трампом. Встреча прошла в Мар-а-Лаго во Флориде, в частной резиденции экс-президента США. Она стала новым этапом так называемой миротворческой миссии Орбана, в рамках которой он уже посетил Москву и Пекин.

Как сообщил политик в социальной сети, Трамп намерен «решить проблему» по достижению мира.