Декларация о поддержке Украины и «российская угроза»: итоги саммита НАТО в США

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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В Вашингтоне завершилась встреча лидеров государств-участников альянса. Какие выводы можно делать после конференции?

Джо Байден подвел окончательные итоги саммиту НАТО в Вашингтоне. Из его слов стало ясно: Украина хотя и была все эти дни в центре внимания, все же не получила того, чего пыталась добиться.

Куда больше Запад сейчас беспокоит российско-китайское партнерство, и НАТО окончательно встал на путь конфронтации с нашими странами. Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев собрал все заявления.

Яркого финала не случилось. Кульминация саммита НАТО — Совет по Украине. Провели очень тихо, выставив прессу за дверь. Что обсуждали — неизвестно, и заявлений делать не стали. Возможно, сказать просто нечего.

Но очевидно, «НАТОвского чуда» не произошло. Желания Зеленского так и не исполнили. Приглашения в альянс нет и не будет. Оружие продолжат поставлять, но цели, по которым будут стрелять, определяются в США.

«Если бы Зеленский мог ударить по Москве, был бы в этом смысл? Не было бы. Нужно лучше думать, как применить оружие, которое мы ему дали», — заявил Байден.

Такая вызывающая риторика Байдена — не более, чем попытка выставить себя значимее, особенно после того, как стало понятно: конец его карьеры все реальней. Даже он прекрасно понимает, что произойдет, если его ракеты полетят вглубь нашей страны.

Как воевать с Россией без ущерба для себя, стало главной темой саммита. Пока пытаются руками украинцев. И все три дня обсуждали, как подготовиться к полномасштабной войне. И даже просят украинцев научить.

«Я уверен, скоро настанет время, когда вы будете обучать солдат НАТО, как бороться с русскими», — пообещал модератор Роберт Васс.

Очевидно модератор встречи не знает, какое сокрушительное поражение терпит ВСУ на поле боя. Как и те, кто до сих пор верит, что поставки истребителей F-16 как-то изменят ситуацию. Хотя даже глава военного комитета альянса в этом сомневается.

«Если кто-то думает, что это чудо-оружие, которое после своего прибытия поменяет ход войны, то мне придется таких людей разочаровать», — признался Роб Бауэр.

Россию назвали главной угрозой безопасности. Сразу четыре страны-участницы альянса заявили, что начнут разработку дальнобойных ракет. А еще готовятся увеличить группировку военных. В Европе нужно минимум 300 тысяч человек в постоянной боевой готовности.

«Мы будем подкреплять свои слова действиями. Мы живем в опасную эпоху. Мы сталкиваемся с угрозой для целого поколения из-за России», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

На итоговой пресс-конференции глава альянса Йенс Столтенберг расширяет список потенциальных угроз. Попасть в него просто. Достаточно не поддерживать западную политику. А позиция африканских народов и вовсе оказалась возмутительной.

«Люди в африканских странах поддерживают Путина, поддерживают то, что Путин делает на Донбассе. Говорят: «Путин спас Донбасс, теперь он придет в Африку и спасет нас!“» — жалуется Жозеп Боррель.

Говорили много. Но сводилось к одному: свои — хорошие, чужие — плохие. На итоговой конференции глава Белого дома выступал больше часа. Подготовленные бумажки и суфлеры не помогли, в итоге запутался кто, есть кто.

«А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, который обладает не только мужеством, но и решимостью. Дамы и господа — президент Путин», — сказал с трибуны Байден.

И это кажется здесь уже диагнозом. В итоговой резолюции саммита Россию упоминают почти сотню раз. Впрочем, бумага эта никакой силы не имеет. Потому после формальных и предсказуемых обсуждений лидеры отправились на праздничный ужин, где Зеленского, вероятно, в очередной раз «накормили завтраком».