В России заблокировали крупнейший сайт с фанфиками

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christopher Neundorf

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Решение принято Роскомнадзором.

Сайт Фикбук был заблокирован Роскомнадзором (РКН) из-за запрещенного контента. Об этом сообщает издание URA.RU.

Портал можно найти в реестре заблокированных ресурсов исполнительного органа.

Фикбук — это сайт, где пользователи публикуют фанатские произведения (фанфики) по мотивам различных кино, сериалов или книг. Помимо этого, на портале можно найти и оригинальные истории (ориджиналы) от разных интернет-пользователей.

Согласно открытым источникам за прошлый год, сайт Фикбук является крупнейшей русскоязычной платформой для онлайн-публикаций фанфиков, ориджиналов и даже литературоведческих статей. РКН до этого уже не раз требовал от владельцев сайта удалить запрещенный в РФ контент, который в частности пропагандирует движение ЛГБТ*.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генпрокуратура РФ признала деятельность The Moscow Times** нежелательной.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

** — организация признана нежелательной на территории России, а также СМИ-иноагентом.