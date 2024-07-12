Пассажиры устроили пьяный дебош на борту самолета Анталья — Казань
Два пьяных пассажира устроили дебош на борту самолета Анталья — Казань
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Рейс пришлось встречать полицейским.
Двое мужчин устроили дебош на борту самолета, который 9 июля летел из Антальи в Казань. Об этом пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на казанское ЛУ МВД.
Экипаж самолета авиакомпании «Победа» был вынужден запросить помощь полиции. Сообщается, что двое пассажиров вели себя агрессивно и нецензурно бранились.
Другие пассажиры и бортпроводники пытались что-то предпринять и делали замечания мужчинам, однако они никак не реагировали на это. Требования пилота также были проигнорированы.
Более того, мужчины пытались спровоцировать на конфликт окружающих и снимали и это на видео. Один из дебоширов оскорблял девушку, сидящую перед ним и пинал ее кресло. Он назвал ее своей сожительницей.
Девушка, в свою очередь, просила бортпроводников пересадить ее вместе с детьми, но свободных мест не нашлось. После посадки он оттаскал ее за волосы.
Нарушителей порядка доставили в дежурную часть полиции в казанском аэропорту. В отношении них уже были составлены протоколы за распитие спиртного и появление в общественных местах в состоянии опьянения.
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