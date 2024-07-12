«Склонность к добру»: режиссеру Павлу Лунгину исполняется 75 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Маэстро подарил зрителям такие киношедевры как «Такси-блюз», «Остров» и «Братство».

Сегодня День рождения отмечает режиссер Павел Лунгин. Ему исполнилось 75 лет! У автора знаковых картин «Такси-блюз», «Свадьба» и «Остров» даже сейчас в работе несколько проектов. Он снимает документальный фильм о музыканте Петре Мамонове, а также фэнтези «Василиса и хранители времени».

О том, как мастер делает кино вне времени и кого ему пришлось уговаривать о сотрудничестве через священника, рассказал корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Разница между фильмами Лунгина «Остров» и «Андрей Рублев» Тарковского — ровно 40 лет. Но это не повтор. Так бывает, когда двое поцелованных Богом сходятся в разное время в одной точке.

«Человек — это сложное, противоречивое, очень интересное существо. В котором иногда просыпается душа. Вот этот гуманизм, противоречивость человека и все-таки конечная склонность его к добру — я искренне верю в это», — говорит Павел Лунгин.

Мама Лунгина переводила на русский «Карлсона». «Спокойствие, только спокойствие» — этой фразы в оригинале не было. Сам Лунгин был сценаристом. До 1990-го года, когда появился «Такси-блюз».

Сказать, что Лунгин проснулся знаменитым, было бы преувеличением — он и без того не тосковал. Но все же: первая режиссерская работа в 40 лет — и сразу приз Каннского фестиваля за режиссуру. Это как впервые поехать на чемпионат мира по футболу и тут же стать чемпионом.

С этого фильма началась и история творческой любви Лунгина и Петра Мамонова — невыносимого и невыносимо талантливого актера и музыканта.

Поездка на такси от «Блюза» к «Острову» — возможно, главное в творчестве Лунгина. От сверхталантливой фиксации эпохи к тому, что вообще вне времени. И опять рядом Мамонов, и опять, Лунгин говорит, без него снимать не будет. Артист ушел от светской жизни и отказывался, Лунгин уговаривал его через жену, жена — через батюшку, тот вразумил.

«Как это „нет“? Тебя Бог одарил, такой талант тебе дал! А ты — нет Ты что, гордый такой? Бог дал тебе талант, играй, все», — вспоминает вдова актера Ольга Мамонова.

«Мы прожили все через очарование. Разочарование, я уехал во Францию, вернулся. Есть время отвечать на глубокие вопросы. И я почувствовал, что вопрос стыда и покаяния в 2006 году возник и для меня, и для других», — говорит Лунгин.

«Остров» тогда снимали на севере. Было холодно. Творческим исканиям маэстро актеры были рады.

«На горизонте стужи стояла маленькая фигура. Это был Лунгин. Мы остановились, ждем. Он стоит, молчит. Вздохнул и сказал: „Сегодня съемки не будет“», — рассказывает заслуженный артист России Виктор Сухоруков.

Были еще и «Олигарх», и «Свадьба», и «Братство» — 16 фильмов в качестве режиссера, 21 сценарная работа, 13 продюсерских.

«Если Павел Семенович во время дубля закрывает глаза и начинает засыпать, значит, этот дубль великолепный. А если Павел Семенович внимательно смотрит в монитор, то после дубля обязательно скажет: „Стоп, еще дубль!“. Он как-то куда-то улетает на другую планету и оттуда смотрит», — считает актер Марат Башаров.

Что характерно — буквально все актеры, которых мы спрашивали про Лунгина, первым делом говорили, что хотели бы снова с ним поработать. А это дорогого стоит!

«Великая тактичность Павла Семеновича в том, что он не внедрялся в нас, артистов, с каким-то толкованием, с какой-то однозначной режиссурой. Мы, в общем, доходили до этого сами. И на экране это видно», — убежден заслуженный артист России Юрий Кузнецов.

Сам Лунгин, похоже, тоже играет — роль уставшего мэтра.

«Я больше не летаю. Спасибо», — признается режиссер.

Но позвольте, маэстро? Что значит «не летаю»? Вы только что — в 74, а теперь уже 75 лет — сняли семейную сказку. Она выйдет осенью. Если этот полет молодости называется «не летаю» — то что тогда вообще полет?