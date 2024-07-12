Покупай, но проверяй: в России хотят ввести наказание за скрученный автопробег

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

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В Госдуме обеспокоены безопасностью таких машин на дорогах.

В России могут ввести наказание за скрученный автопробег. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обращение Госдумы в МВД.

Причиной стали многочисленные жалобы автомобилистов. По некоторым оценкам, доля продаваемых машин со скрученным пробегом на вторичном рынке достигает 40%.

Недобросовестные продавцы после коррекции показаний одометра повышают цену машины и зарабатывают до 300 тысяч рублей на каждой сделке. А это уже можно расценить как мошенничество.

На ситуацию обратила внимание и ассоциация «Российские автомобильные дилеры». В прошлом году она подготовила законопроект о штрафах за скручивание пробега для физических лиц на сумму до 300 тысяч рублей, а для юридических представителей — до миллиона. Однако в Госдуму он так и не поступил.