В ОБСЕ предоставили доказательства поражения больницы в Киеве ракетой NASAMS

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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Москва неоднократно подчеркивала, что российские военные не атакуют гражданские объекты.

Детская больница «Охматдет» в Киеве была поражена в результате попадания ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, который находится в черте столицы. Об этом заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич на заседании Постоянного совета организации.

Буякевич объяснил, что множество кадров места происшествия являются лучшим доказательством. По ним без проблем можно определить тип снаряда, его размер и разрушительную силу.

«Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений детского больничного комплекса „Охматдет“ вследствие падения ракеты, запущенной из ЗРК NASAMS, который был размещен в черте города в нарушение норм международного гуманитарного права», — сказал он.

Расположение ЗРК в черте города противоречит нормам международного гуманитарного права, подчеркнул Буякевич и добавил, что NASAMS Украине поставляет Норвегия.

О попадании украинской ракеты в больницу в Киеве сообщило Минобороны РФ, назвав это провокацией киевского режима с целью обеспечить дальнейшее финансирование и продолжение боевых действий до последнего украинца.

В свою очередь, в МИД РФ удар ракеты западного зенитно-ракетного комплекса NASAMS по детской больнице в Киеве назвали подтвержденным фактом.

В Кремле также прокомментировали инцидент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям на Украине.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на то, что американские власти лицемерно умалчивают о попадании ракеты украинских сил противовоздушной обороны (ПВО) в больницу «Охматдет» в Киеве, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Небензя ответил на обвинения России в ударе по больнице.