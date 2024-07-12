Из циркового рода: что известно об убитой медведем в Ленобласти женщине

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Ivanov

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Дикое животное систематически принуждали к контакту с незнакомыми людьми.

Стало известно, что от нападения медведя в Ленобласти погибла профессиональная дрессировщица Альфия. Об этом сообщил сайт 78.ru

Артистке было 50 лет. Она вместе с мужем и сыном выступала с дикими животными, которых они содержали на участке частного дома. Имеется информация, что дрессировщица имела отношение к роду Запашных–Симадо–Масляновых.

На участке также нашли второго медведя в вольере и волка. Погибшая содержала животных с 2015 года на законных основаниях. Глава СНТ заявил, что не имел понятия о нахождении зверей на ведомственной ему территории, хотя жители утверждают, что неоднократно жаловались.

Соседи погибшей сообщили о том, что к животным постоянно приводили людей и даже давали возможность касаться их, обниматься, что противоречит всем нормам безопасности.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета, проверка уже организована.

Медведь сбежал от своей хозяйки и убил ее в поселке Парголово в Ленобласти. Двое ее детей стали свидетелями происшествия, но успели скрыться. Зверя уже застрелили, второй медведь был усыплен на время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МЧС ведут борьбу с лесным пожаром в районе Энергодара.