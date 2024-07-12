Лошади исцеляют: как военнослужащих ВС РФ восстанавливают после ранений

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Один из методов лечения — иппотерапия — лечение с помощью верховой езды.

Наших бойцов, раненых в зоне спецоперации, восстанавливают быстро и эффективно — всеми известными медицине способами. Среди прочих — иппотерапия. Это лечение с помощью верховой езды и общения с лошадьми. Подробнее о том, что это за процедура и как быстро она помогает, расскажет корреспондент «Известиий» Александр Тарасенко.

С первых минут знакомства было понятно — подружатся. Белоснежке и ее новому всаднику — Егору Широбокову — предстоит провести вместе несколько дней. Егор — ветеран СВО, разведчик. Еще два месяца назад воевал на авдеевском фронте, выполняя боевую задачу попал под обстрел.

«Вспышка, теряю равновесие, сразу не понял, что произошло. Ребята насколько меня смогли, протащили — до первой ямки, до небольшого укрытия. Боль была просто нереальная», — вспоминает Егор.

В итоге ампутация прямо в окопе, потом госпиталь. За тот бой Егора представили к ордену Мужества. Теперь герою предстоит долгий процесс реабилитации. В том числе иппотерапия — лечение с помощью верховой езды и общения с лошадьми.

«Очень долго не мог спать, сначала медикаментозно это лечили, частично помогло, но не до конца. Лошади — это нереальная разгрузка эмоциональная и психологическая. Промежуточного состояния, как раньше, что просыпаюсь в холодном поту, в ужасе, его больше нет», — отмечает Егор.

А это Петр Фомин — военный фельдшер. Две недели спасал раненых на харьковском фронте, потом сам попал в госпиталь. Наступил на мину — лепесток. Теперь вместо правой ноги — протез.

«От стопы до одной трети голени. Но я про него забываю, когда катаюсь на ней», — говорит Петр.

Те, кто попробовал такой метод оздоровления, отмечают, — это не только способ поддерживать в тонусе тело. Куда важнее, что взаимодействие с лошадьми лечит душу, а тут фармацевтика бессильна.

«Это физическая активность — ты напрягаешь мышцы, в основном, это спина и ноги. Какое-то общение происходит, какая-то разгрузка. Можно даже ничего не говорить лошади. Все происходит как-будто на мысленном уровне», — отметил Петр Фомин.

То, что верховая езда лечит — это научно-доказанный факт. Температура тела животного примерно на два градуса выше, чем у человека. А постоянное движение лошади отлично разминает, разогревает и держит в тонусе абсолютно все мышцы наездника. Даже если это человек с ограниченными возможностями.

Когда всадник скачет на лошади — он ей доверяет. Прикосновения к животному положительно влияют на психику, избавляют от стресса. Так можно победить посттравматический синдром.

«Лошадь — это живое существо, которое не может не нравиться. Лошадь лучше, чем любой психотерапевт, чем психолог. Очень сильный эмоциональный заряд, в некотором смысле — батарейка», — считает руководитель школы верховой езды Алексей Грабба.

В конно-спортивном клубе, ветераны СВО пробудут неделю. Тренировки под руководством чемпионов паралимпийских игр. Они так же, как и бойцы, которые восстанавливаются после ранений, знают, что главное — никогда не сдаваться.