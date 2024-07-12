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Причину смерти не огласили.

Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Шепелин. Об этом сообщила «Культура в Вологодской области».

Более 40 лет актер отдал работе в театре. За его плечами многочисленные постановки и несчетное множество ролей — за 300 штук.

Он гастролировал не только по России, но и представлял страну в Венгрии, Финляндии и США. Шепелин мастерски перевоплощался не только в сказочных героев, но и в зверей: ворон, слонят, барсуков, верблюдов.

Впервые на сцену Юрий вышел, когда ему было 17 лет и оставался на ней до ухода на пенсию в 2007 году в возрасте 58 лет. Хоть карьеру Шепелин и завершил, но в театр приходил регулярно. Он не мог отказаться от места, в которое вложил всю свою душу.

Прощание с Юрием Шелепиным состоится 12 июля в 12:00 в храме Андрея Первозванного в Вологде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер тренер ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко.