Пальчики оближешь: как приготовить самый лучший шашлык

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При неправильной термической обработке улетучиваются полезные свойства пищи. Какие еще нюансы важно знать?

Для правильного приготовления шашлыка важно размораживать мясо или рыбу в воде. Об этом Lenta.ru рассказал бренд-шеф одного из сервисов готовых рационов Даниил Гладских.

В теплый сезон шашлык является самым востребованным блюдом для времяпрепровождения в кругу близких. Его готовят в каждой семье, но, даже самый заядлый мангальщик допускает ряд ошибок, которые делают продукт бесполезным для здоровья, а иногда даже опасным.

Важно размораживать мясо или рыбу в закрытых контейнерах при температуре от двух до четырех градусов, а не в воде, как чаще всего делают повара-любители. Такой способ позволит сохранить сок, который обладает рядом полезных свойств. Усилить благоприятное влияние на организм можно за счет грамотного маринада.

«В составе маринада, где есть вино, сок, мед, свежие травы или специи, присутствуют антиоксиданты, тормозящие окисление жиров. Соответственно, они делают блюда более полезными», — рассказал Даниил Гладских.

Также грубой ошибкой будет выложить мокрое мясо или рыбу на мангал. За счет излишней воды происходит образование дыма и копчение, которое повышает в еде уровень канцерогенов.

Небольшим секретом бренд-шеф назвал отсутствие масла при термической обработке рыбы. За счет этого она не перегреется и сохранит в себе большое количество Омега-3.

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