«Нет исследований»: в чем разница между водой из-под крана и бутилированной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Как правильно выбрать напиток и не угробить здоровье?

Вода из-под крана, кипяченная и бутилированная — почти одинаковые. Об этом заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова сообщила aif.ru.

«Нет исследований, которые бы убедительно доказали, что обычная питьевая вода может иметь преимущества в зависимости от способа ее получения — будь то фильтры, способы упаковки и производитель», — сказала Татьяна Залетова

Специалист отметила, что вода из-под крана ничем не хуже полученной другим способом, хотя такой миф бытует много лет. Есть лишь один нюанс — ее лучше фильтровать для дополнительного очищения.

Примечательно, что бутилированная вода по микробному составу не самая безопасная. Лучшей, в этом вопросе, станет кипяченная.

Татьяна Залетова посоветовала выбирать воду исходя из того, вкус какой понравился.

Существенная разница есть лишь в столово-лечебном формате напитка, который продается в аптеке и некоторых супермаркетах. Такая вода насыщенна определенными элементами, но пить ее можно только по назначению врача, иначе можно не поправить здоровье, а его испортить.

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