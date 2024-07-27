«Больше не готова»: как рождение ребенка изменило жизнь Лопыревой

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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От чего пришлось отказаться ведущей?

Телеведущая Виктория Лопырева призналась, что до рождения сына любила экстремальный отдых. Однако после появления на свет Марка Леонеля знаменитость больше не готова рисковать своей жизнью. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Скажу честно, хорошо относилась до рождения сына. И вот, когда родился сын, то поняла, что к экстриму, который связан с риском для жизни, я больше не готова», — сказала селебрити.

Кроме того, Виктория семь раз прыгала с парашютом.

«Раньше адреналин мне очень нравился», — отмечает она.

Виктория Лопырева уже долгое время проживает с сыном в Дубае. В 2022 году она признавалась подписчикам, что получила золотую резидентскую визу ОАЭ, которая выдается на десять лет, такие же документы она оформила на наследника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня отреагировала на новый роман бывшего.