«Лучше разойтись»: Волочкова высказалась о разводе Алсу с Абрамовым

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Балерина рассказала о своих впечатлениях от знакомства с бывшим супругами.

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о громком разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Она считает, что предательство может повториться в будущем.

Анастасия Волочкова в разговоре с «Блокнот Старс» при этом вспомнила, что после знакомства со знаменитой парой у нее остались только положительные впечатления о них. Встреча произошла во время отдыха на Мальдивах, где их пути пересеклись.

«Мне кажется, их отношения исчерпали себя или произошел момент какого-то серьезного предательства — и лучше разойтись, потому что, если что-то происходит серьезного масштаба, именно предательство или какой-то серьезный момент подставы, то он обязательно случится еще раз», — считает знаменитая балерина.

Певица поддержала решение Алсу о разводе, отметив, что отношения, которые однажды разрушились, уже невозможно вернуть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли Алсу отсудить все имущество у бизнесмена Абрамова.