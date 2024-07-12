Рост собственного производства: Пятый подводит итоги телесезона

Фото: 5-tv.ru/Пятый канал

Миллионы зрителей во всем мире увидели трансляцию «Алых парусов». Состоялись успешные премьеры сериалов и программ собственного производства. Более 700 новых эпизодов фильмов и программ пополнили фонд канала. Более четырех тысяч детективных серий вышло в эфир. Канал получил уже вторую звезду на платформе «Яндекс. Дзен» за количество подписчиков и увеличил охваты в своих аккаунтах в социальных сетях почти до 400 миллионов.

В телесезоне 2023-2024 вышло более 600 премьерных детективных эпизодов и 100 часов программного контента собственного производства. Новые детективы канала: «Наш спецназ-2», «Настоящий», «Изгой. Нечисть», «Закон тайги» стали эфирными событиями и лучшими проектами в своих тайм-слотах в аудитории «Все 25-59».

Фото: 5-tv.ru/Пятый канал

Сериалы «Великолепная Пятерка», «Свои», «Пилигрим», «Стражи Отчизны» и июньские эпизоды «Условного мента» заняли почетное второе место в рейтинге федеральных проектов в различных аудиториях от 25 до 59 лет.

Фото: 5-tv.ru/Пятый канал

Высокие результаты — 9,2% и первое место пятничного прайма в первом полугодии — у проекта «Они потрясли мир». Средняя доля показа программы «Светская хроника» с самыми актуальными новостями из жизни звезд в текущем году составила 8,7%. Поклонницы в возрасте от 25 до 59 лет обеспечили каналу третье место среди всех национальных вещателей.

Фото: 5-tv.ru/Пятый канал

В сентябре минувшего года состоялась премьера потребительской новинки «Страна советов». Проект занял вторую по популярности строчку и собирал в первом полугодии у экранов в среднем 7,6% телезрительниц страны старше 18 лет. Также в сентябре при грантовой поддержке Института развития интернета (ИРИ) канал представил социальный проект «Спасители» — о людях, которые помогают животным, попавшим в беду. За два месяца выпуски посмотрело в Сети почти 15 млн человек.

Весной 2024 года программная линейка пополнилась проектом «НоваЯ» с очаровательной ведущей Анной Семенович и кулинарным реалити-шоу «Фирменный рецепт с Емельяненко» с популярным блогером и шеф-поваром.

Фото: 5-tv.ru/Пятый канал

В ТОП-3 зрительских предпочтений в рабочие будни информационные выпуски «Известий». Итоги дня в полночь вместе с Пятым подводит 10,1% телезрителей страны старше 18 лет. Обзор главных событий за неделю в России и мире «Известия. Главное» по субботам в полночь смотрит 9,1% зрителей в аудитории «Все 18+».

Фото: 5-tv.ru/Пятый канал

11 лет в эфире в марте 2024 года отметил социальный проект «День ангела». Его герои — дети, которые остались без попечения родителей. Их самое заветное желание — иметь любящих маму и папу — и старается исполнить Пятый канал. За время существования проекта уже 417 детей обрели родной дом и родителей.

Фото: 5-tv.ru/Пятый канал

Еще один социально преобразующий проект — «День добрых дел» — каждый четверг рассказывает историю одного ребенка, которому требуется дорогостоящее лечение. На сегодняшний день в благотворительные фонды перечислено 5 064 251 248 рублей, спасены тысячи детских жизней.

Юбилейные «Алые паруса»

Один из самых значимых и масштабных проектов Пятого — легендарный праздник выпускников «Алые паруса» прошел 28 июня с особым размахом. Праздник был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Концепцию праздника «Алые паруса — 2024» приурочили к Году семьи. Бриг с алыми парусами в 20-й раз после возобновления традиции прошел по акватории Невы под тысячи залпов салюта.

В этом году праздник увидело рекордное количество зрителей! Совокупная аудитория легендарного выпускного составила 36,8 миллиона человек. Это почти на 4 миллиона больше, чем годом ранее.

В прямом эфире Пятого праздник посмотрело 7,7% телезрителей страны в ключевой для канала аудитории «Все 25-59». Это рекордный показатель доли за последние 17 лет. Трансляция водно-пиротехнического шоу на Пятом заняла первое место федерального эфира в этой же ключевой аудитории «Все 25-59». В ночь с 28 на 29 июня доля составила 11,4%. 11,5% телезрителей страны старше 18 лет также следили за проходом парусника под залпы салютов в прямом эфире канала. В крупных городах в аудиториях «Все 18+» и «Все 25-59» показ водной феерии продемонстрировал рекордные показатели — 15,2% и 14,4% соответственно, чем обеспечил Пятому лидирующую позицию среди всех федеральных каналов в тайм-слоте 00:41–01:05.

Телевизионная аудитория праздника по России и странам СНГ составила 25,5 миллиона человек.

Фото: 5-tv.ru/Пятый канал

Онлайн-трансляция праздника на сайте Пятого и в его официальных аккаунтах привлекла внимание 11,3 млн человек. В социальной сети ВКонтакте аудитория составила более 7,7 млн человек. В Одноклассниках количество зрителей превысило рекордные 3,3 млн. Еще 204 702 человек смотрели шоу на официальном сайте Пятого канала.

В digital-пространстве Пятый канал также добился весомых результатов. По данным «Яндекс. Метрика» за отчетный период с августа по июнь количество уникальных посетителей сайта Пятого канала превысило 67,8 млн человек. Число просмотров контента переросло за 350 миллионов. Согласно рейтинга, представленного системой мониторинга «Медиалогия», сайт Пятого канала удерживает свою позицию в ТОП-10 самых цитируемых телеканалов. Аккаунт Пятого на платформе «Дзен» привлек более 500 000 подписчиков и получил уже вторую звезду от сервиса.

Фото: 5-tv.ru/Пятый канал

Статус одного из ведущих информационных ресурсов Пятый подтвердил и в социальных сетях. Количество подписчиков в аккаунтах «Пятый канал. Новости» достигло 1,6 миллиона. При этом контент был просмотрен 688 миллионов раз. Охваты аудитории постами приблизились к отметке 290 миллионов, что на 121% больше предыдущего аналогичного показателя.

Под запросы пользователей успешно адаптировались и официальные аккаунты «Пятый канал. Телеканал». Эксклюзивные интервью актеров сериалов, викторины, анонсы, новости о канале и уникальные кадры и бэкстейджи со съемочных площадок сериалов и программ пользовались особенным спросом у подписчиков. Их число превысило 421 тысячу, а охваты публикациями составили почти 72 миллиона.

Пятый расширил свою аудиторию и через различные онлайн-платформы. Детектив «Условный мент» вышел на ИВИ в конце прошлого года. Его рейтинг на сегодня 8,2. Второй сезон «Контуженного» с Антоном Батыревым набрал 8,8. С 2024 года проекты Пятого теперь можно смотреть и в онлайн-кинотеатрах ОККО и Kion.

В сезоне 2024-2025 зрители Пятого увидят продолжение сериалов «Крепкие орешки», «Великолепная Пятерка», «След», «Свои», «Условный мент», «Филин», «Наш спецназ», детективную новинку «Дом с ментами», премьерные выпуски любимых программ и познавательного медицинского проекта.