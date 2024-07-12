«Выедают яйца, пожирают птенцов»: Москву атаковали агрессивные вороны

Фото: www.globallookpress.com / Christian Prandl

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К чему может привести нашествие злых пернатых?

Агрессивно настроенных ворон заметили в Москве. Птицы стаями атакуют кладки яиц других пернатых. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на орнитолога Вадима Мишина.

«Выедают яйца, пожирают птенцов, расклевывают слетков. На самом деле, хоть они и умные, и очень интересные, но все-таки подлые и крайне вредные», — объяснил специалист.

Вадим Мишин также отметил, что распространение агрессивных ворон может привести к серьезным последствиям. Например, исчезнутт другие виды птиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие опасные болезни переносят вороны и как ими не заразиться. Контакт с вороной может повысить риск заражения орнитозом, основными симптомами которого являются высокая температура, кашель, одышка и пневмония. В некоторых случаях может развиться дыхательная недостаточность.

Важно помнить, что орнитоз — это серьезная инфекция, требующая незамедлительного медицинского вмешательства.