«Выедают яйца, пожирают птенцов»: Москву атаковали агрессивные вороны
В Москве заметили нападающих на кладки яиц птиц ворон
Фото: www.globallookpress.com / Christian Prandl
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К чему может привести нашествие злых пернатых?
Агрессивно настроенных ворон заметили в Москве. Птицы стаями атакуют кладки яиц других пернатых. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на орнитолога Вадима Мишина.
«Выедают яйца, пожирают птенцов, расклевывают слетков. На самом деле, хоть они и умные, и очень интересные, но все-таки подлые и крайне вредные», — объяснил специалист.
Вадим Мишин также отметил, что распространение агрессивных ворон может привести к серьезным последствиям. Например, исчезнутт другие виды птиц.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие опасные болезни переносят вороны и как ими не заразиться. Контакт с вороной может повысить риск заражения орнитозом, основными симптомами которого являются высокая температура, кашель, одышка и пневмония. В некоторых случаях может развиться дыхательная недостаточность.
Важно помнить, что орнитоз — это серьезная инфекция, требующая незамедлительного медицинского вмешательства.