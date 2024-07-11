Последствия обстрела: МЧС ведут борьбу с лесным пожаром в районе Энергодара
МЧС вторые сутки ведут борьбу с лесным пожаром в районе Энергодара
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ОМЕЛЬЧЕНКО ИЛЬЯ; Telegram / МЧС Запорожской области / mchs85; 5-tv.ru
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Огнем охвачено более десяти гектаров территории.
В Энергодаре вторые сутки продолжаются работы по ликвидации пожара, возникшего из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Запорожской области.
В публикации отметили, что было привлечено 17 единиц техники и 67 человек личного состава для ликвидации трех очагов возгорания сухой растительности.
«От МЧС России было задействовано 60 спасателей и десять пожарных машин. Общая площадь возгорания примерно составила 50 гектаров», — сообщает ведомство.
Огнем охвачено более десяти гектаров территории.
Накануне город-спутник Запорожской АЭС подвергся массированному удару со стороны киевского режима. В результате возник лесной пожар. Все городские силы были брошены на тушение.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гражданские объекты в Краснодарском крае повреждены в результате атаки ВСУ.