Чемоданы с человеческими останками нашли на мосту в Великобритании
В Британии обнаружены чемоданы с человеческими останками
Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley
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Все произошло на подвесном мосту Клифтон в Бристоле.
На подвесном мосту Клифтон в Бристоле на юго-западе Англии обнаружили два чемодана, предположительно, содержащие человеческие останки. Об этом сообщает Reuters.
В Британской полиции отметили, что получили сообщение о человеке с чемоданом, который подозрительно себя вел на мосту незадолго до полуночи.
Когда правоохранители приехали на вызов, неизвестный уже ушел, оставив чемодан. Вскоре неподалеку был найден еще один чемодан. Предположительно, в двух сумках находились человеческие останки.
«Это очень тревожный инцидент, и я полностью осознаю, какую обеспокоенность он вызовет», — сказал главный инспектор Викс Хейворд-Мелен.
По его словам, на данный момент первоочередная зачала — отыскать человека, бросившего чемоданы на мосту, а также опознать убитых и сообщить об этом их родственникам.
Правоохранительные органы уже опросили водителя такси, который подвозил предполагаемого преступника. Движение на мосту сейчас перекрыто.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать убитой жертвы просит оправдать 22-летнего осужденного.